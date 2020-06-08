Mevsimlik tarım işçilerine hijyen ve maske dağıtıldı Mevsimlik tarım işçilerine hijyen ve maske dağıtıldıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırları ziyaret ederek, bin 700 aileye hijyen malzemesi ile 2 bin 500 maske dağıttı.

Mevsimlik tarım işçilerine hijyen ve maske dağıtıldı GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırları ziyaret ederek, bin 700 aileye hijyen malzemesi ile 2 bin 500 maske dağıttı. Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına rağmen tarımsal üretime devam eden 3 bin 500 mevsimlik tarım işçiler ve ailelerine bin 700 aileye hijyen malzemesi ve 2 bin 500 maske dağıttı. Kaynak: DHA