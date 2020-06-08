Mevsimlik tarım işçilerine hijyen malzemesi ve maske dağıtıldı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1700 mevsimlik tarım işçisi aileye hijyen malzemesi ile 2 bin 500 maske dağıtıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1700 mevsimlik tarım işçisi aileye hijyen malzemesi ile 2 bin 500 maske dağıtıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Tilmenhöyük, Güllühüyük, Örtülü, Bayraktepe mahallelerindeki mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadırları ziyaret etti. Ekipler, 1700 aileye hijyen malzemesi ile 2 bin 500 maske dağıttı. Kaynak: AA