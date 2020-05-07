Mevsimlik tarım işçileri koronanın gölgesinde mesai harcıyor
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Mevsimlik tarım işçileri koronanın gölgesinde mesai harcıyor

Mevsimlik tarım işçileri koronanın gölgesinde mesai harcıyor
07.05.2020 19:36 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:38

Mevsimlik tarım işçileri koronanın gölgesinde mesai harcıyor Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, Ramazan ayına ve korona virüs (covid-19) salgını tehdidine rağmen mesai harcıyor.

Mevsimlik tarım işçileri koronanın gölgesinde mesai harcıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimlik tarım işçileri, Ramazan ayına ve korona virüs (covid-19) salgını tehdidine rağmen mesai harcıyor.

İslahiye ilçesinde geceleri 5 metrelik çadırlar içerisinde 7'şerli gruplar halinde kalan mevsimlik tarım işçileri, gündüzleri ise saatlerce tarla, bağ ve bahçelerde ellerinde kazmalarla çapa yapıyorlar. Korona virüs nedeniyle alınan tedbirlere rağmen gün boyu mesai yapıyorlar. Sosyal mesafe kuralına ellerinden geldiği ölçüde riayet etmeye çalışan işçiler, maske yerine ise tülbent kullanarak ağız ve burunlarını kapatıyor.

Temizlik ve hijyen konularından endişeli olduğunu belirten işçiler, "Biz buralara gelmesek, biz de tüm insanlar da aç kalır. Maske bulmakta zorlanıyor. Genellikle aynı maskeyi yıkayıp tekrar tekrar kullanıyoruz. Biz her şeye rağmen devletimize Cumhurbaşkanımız'a ve bakanlarımıza güveniyoruz" diye konuştu.

Şanlıurfa'dan çalışmaya gelen işçilerden Hamza K ise, "Covid 19 salgını nedeniyle gerekli olan sosyal mesafeyi maalesef koruyamıyoruz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz ama başarılı olduğumuz söylenemez. Bu nedenle bu yıl çalışırken daha tedirgin oluyoruz. Nasıl bir hastalık onu bilmiyoruz. Toplum olarak çok gerginiz. Ülkemiz iyi bir sınav veriyor. Ama şuana kadar da çok iyi bir durumdayız" diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçileri koronanın gölgesinde mesai harcıyor

Kaynak: İHA

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