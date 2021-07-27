Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da
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Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da

Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Ekonomi

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek Ordu'da konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçileri, fındık hasadının verimli geçmesini bekliyor.

DOĞU ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek Ordu'da konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçileri, fındık hasadının verimli geçmesini bekliyor.

Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala kente gelen tarım işçileri, Ordu Valiliği tarafından hazırlanan konaklama alanlarında çadırlarını kurdu. Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki konaklama alanları, tarım işçisi ailelerin çadırlarıyla doldu. Tarım işçileri, 7 Ağustos'ta başlayacak fındık hasadı sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor.

Fındık hasadı için Şanlıurfa'dan Ordu'ya gelen Şemsettin Tacar, yaklaşık bir ay fındık hasadı için bölgede konaklayacaklarını belirterek, "Buraya 7 kişi geldik. Yevmiye fiyatları biraz daha yüksek olursa biz de memnun oluruz. Burada yaklaşık bir ay kalıyoruz, sonrasında patates hasadı için Mersin tarafına gideceğiz. Bizim hayat, bu şekilde geçiyor" dedi.'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAYA GELDİK'Aynı şehirden gelen Abdülhakim Baydik ise, bu yıl fındık hasadından umutlu olduklarını kaydederek, "Biz 7 kişilik aileyle fındık için geldik. Beklentimiz yevmiyelerin biraz daha fazla olması. Çalışıp emeğimizin karşılığını almaya geldik. Bu sezondan umudumuz var ama belli olmaz, kısmettir. Fındık bizim için çok şey ifade ediyor, biz çalışarak geçiniyoruz, buradaki insanlar da fındığını satarak geçiniyor" diye konuştu.

Öte yandan Ordu Valiliği tarafından bu yıl fındık yevmiyesi 120 TL olarak belirlendi.


Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da
Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

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