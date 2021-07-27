Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da
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Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da

Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Fındık toplayarak ekmek paralarını kazanmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, alanlarda çadırlarını kurmaya başladı.

Fındık toplayarak ekmek paralarını kazanmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, alanlarda çadırlarını kurmaya başladı.

Ordu'da, fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala mevsimlik tarım işçileri de kente gelmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu illerinden yavaş yavaş kente gelmeye başlayan çok sayıda tarım işçisi, Ordu Valiliği tarafından hazırlanan konaklama alanlarından biri olan Turnasuyu mevkisindeki alana çadırlarını kurmaya başladı. Büyük çoğunluğu dün gece saatlerinde kente giriş yapan işçiler, bereketli bir sezon olmasını ümit ettiklerini belirtti.

"BİZİM HAYATIMIZ BU ŞEKİLDE GEÇİYOR"

Fındık hasadı için Şanlıurfa'dan kente gelen Şemsettin Tacar, "Buraya kendimiz olarak 7 kişi geldik. Yevmiye fiyatları biraz daha yüksek olursa biz de memnun oluruz. Burada yaklaşık bir ay kalıyoruz, sonrasında patates hasadı için Mersin tarafına gideceğiz. Bizim hayat bu şekilde geçiyor" dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Cahit Hase isimli mevsimlik tarım işçisi, "Fındık bizim için çalışmayı ifade ediyor. Bir ay burada çalışıyoruz, 4 yıldır geliyorum ve genelde memnunum" diye konuştu.

Eyüp Çakmak isimli işçi, yaklaşık 8 yıldır kente geldiklerini ve bu yıl aileden 9 kişi buraya geldiklerini belirterek, bu sezondan da umutlu olduklarını dile getirdi. Abdülhakim Baydik, "Biz 7 kişilik aile ile fındık için geldik. Beklentimiz yevmiyelerin biraz daha fazla olması. Biz, çalışıp emeğimizin karşılığını almaya geldik. Bu sezondan umudumuz var ama belli olmaz, kısmettir. Fındık bizim için çok şey ediyor. Biz çalışarak geçiniyoruz, buradaki insanlar da fındığını satarak geçiniyor" ifadelerine yer verdi.

"DERSHANE ÜCRETİMİ KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Yaklaşık bir ay burada kalacaklarını söyleyen Enes Akbaş ise dershane parasını çıkartmak için geldiğini söyledi.

Ordu'da bu yıl fındık hasadı, sahil kesimlerinde 7 Ağustos, orta kesimde 12, yüksek kesimde ise 17 Ağustos tarihinde başlayacak.

(Selim Kuşcu/İHA)

Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da
Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da
Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da
Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da
Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da
Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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