Mevsimlik saman balyası işçilerinin kavurucu sıcaklardaki ekmek mücadelesi
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Mevsimlik saman balyası işçilerinin kavurucu sıcaklardaki ekmek mücadelesi

Tekirdağ'da arpa ve buğday tarlalarında hasadın ardından saman balyası taşıyan mevsimlik işçiler, güneşin altında, kavurucu sıcağa rağmen ekmek parası mücadelesi veriyor.

Mevsimlik saman balyası işçilerinin kavurucu sıcaklardaki ekmek mücadelesi
06.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:46

Tekirdağ'da arpa ve buğday tarlalarında hasadın ardından saman balyası taşıyan mevsimlik işçiler, güneşin altında, kavurucu sıcağa rağmen ekmek parası mücadelesi veriyor.

Kentte hasattan sonra tarlada kalan saplar, makineyle önce 30 kilogramlık balya haline getiriliyor. Balyaların tarladan ahırlara taşınması sezonluk çalışan işçiler tarafından yapılıyor.

İşçiler, sıcağa aldırmadan, sabahtan başladıkları işlerini güneş batana dek sürdürüyor.

Sıcaklığın zaman zaman 33 dereceye yaklaştığı günlerde tarlalardaki işçiler, balya tozundan korunmak için başlarına tülbent takarak çalışıyor.

İşçiler, taşıdıkları her saman balyasına karşılık yaklaşık 1 lira 75 kuruş ücret alıyor.

4 kişilik ekip halinde çalışan işçiler akşama kadar yüzlerce balya taşıyabiliyor.

"Günde 600-1000 bin balya taşıyoruz"

İşçilerden Fuat Akyüz, AA muhabirine, sıcaklara rağmen ekmek parası için işlerini yaptıklarını söyledi.

İşlerinin oldukça zor olduğunu ifade eden Akyüz, "Havalar çok sıcak oluyor, bu da bizi zorluyor. Sabah 9-10 gibi taşımaya başlıyoruz, saat 22.00-23.00'a kadar işimiz devam ediyor. İşin durumuna göre günde 600-1000 balya taşıyoruz." dedi.

İşçe Ahmet Yetim de güneşin altında balya taşımanın kolay olmadığını dile getirdi.

Tozdan ve güneşten korunmak için tülbent kullandıklarını anlatan Yetim, şunları kaydetti.

"Son günlerde havalar çok sıcak, bu da bizi zorluyor. 4 kişi çalışıyoruz. 2 kişi traktörün arkasında gelerek balyaları atıyor, 2 kişi de kasadan atılan balyaları düzenliyor. Tarla sahiplerinin isteğine göre bazen açık yerlere, bazen de kapalı alanlara saman yığıyoruz. Kapalı yerlere yığarken zorlanıyoruz. Akşam gün batımından sonra taşımak bizim için daha iyi oluyor. Hava serinlediği için daha rahat taşıyoruz. Havaların durumuna göre 20-25 gün daha çalışacağız."

Kaynak: AA

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