Mevsimlik işçilerin konteyner kapılarını çaldılar
Haberler » Güncel » Mevsimlik işçilerin konteyner kapılarını çaldılar - Haber

Mevsimlik işçilerin konteyner kapılarını çaldılar

Sandıklı ilçesinde İl Özel İdare Müdürlüğüne ait mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması amacıyla konuşlandırılan 3 konteyner kapısını çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

19.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:50
Mevsimlik işçilerin konteyner kapılarını çaldılar

Sandıklı ilçesinde İl Özel İdare Müdürlüğüne ait mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması amacıyla konuşlandırılan 3 konteyner kapısını çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürsü köyündeki İl Özel İdare Müdürlüğüne ait mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması amacıyla konuşlandırılan 3 konteyner kapısının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma sonucu köy çıkışında şüpheliler C.M. ve H.M. çalıntı kapılarla birlikte yakalandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et