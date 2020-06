Mevsimlik işçilerin hayat standartları yükseliyor Her yıl bin civarında mevsimlik işçinin geldiği tarım şehri İnegöl'de, Bursa Valiliği, İnegöl Belediyesi, AFAD ve İl Tarım Müdürlüğü'nün ortak çalışmalarıyla mevsimlik işçilerin hayat standartları yükseltiliyor.

Sanayisiyle olduğu kadar tarımıyla da dikkat çeken İnegöl'de, hasat zamanı İnegöl'e gelen mevsimlik işçiler bu alanda büyük öneme sahip. Her yıl belirli aylarda özellikle Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinden İnegöl'e gelerek konaklayan ve tarım sektöründe insan gücü olarak hizmet veren mevsimlik işçiler, bu yıl da yaz aylarıyla beraber ulaşmaya başladı. Her yıl bin civarında mevsimlik tarım işçisini ağırlayan İnegöl'de, Bursa Valiliği ve İnegöl Belediyesi öncülüğünde mevsimlik işçilerin hayat standartlarını yükseltmek adına da belirli çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda aileleriyle birlikte yaklaşık 400 mevsimlik tarım işçisinin konakladığı Cerrah ve Şipali Mahallelerinde bir dizi çalışma yapıldı. Bu iki mahallede mevsimlik işçilerin konakladığı alanlarda portatif duş ve tuvalet kurulumu tamamlandı. Bursa Valiliği, İnegöl Belediyesi, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile AFAD işbirliğinde gerçekleşen çalışmada, her mahallede 2'şer adet portatif banyo ve tuvalet oluşturuldu.

İnegöl tarımının önemli bir parçası olan mevsimlik işçilerin yaşam standartlarını daha ileri seviyelere taşımak adına yapılan bu çalışmada, kurum aşamasında Valilik yetkilileri, İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ve AFAD yetkilileriyle birlikte İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ve İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren de hazır bulundu. Mevsimlik işçilerin diğer ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da çalışmaların sürdüğü ifade edildi. - BURSA

