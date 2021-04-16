Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi

Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU - Haberler | Güncel

Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi -5 bin meyve ağacında budama başlatıldı Muş'ta ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte şehir dışından kente getirilen mevsimlik işçiler, meyve ağaçlarında budama çalışması başlattı.

Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi

-5 bin meyve ağacında budama başlatıldı

MUŞ - Muş'ta ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte şehir dışından kente getirilen mevsimlik işçiler, meyve ağaçlarında budama çalışması başlattı.

Kentte meyvecilik yapan vatandaşlar, ağaçlardan daha iyi verim alabilmek için mevsimlik işçilere budama yaptırıyor. Merkeze bağlı Akpınar köyü yakınından geçen Murat Nehri kıyısındaki meyve bahçelerinde yetiştirilen elma, armut, kiraz ve şeftali ağaçları, usta ellere emanet ediliyor. Burada 250 dönüm alan üzerindeki 5 bin ağaçta budama yapan ekip, yaklaşık bir ayda çalışmayı tamamlamayı hedefliyor.

Ekip olarak budama yaparak geçimlerini sağladıklarını belirten Fuzuli Karayev, Bursa'dan Muş'a 5 kişi geldiklerini söyledi. Budamacılık yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Karayev, "Bu işi yapıyoruz. Budama işlemi yapılmazsa meyve kaliteli olmaz, ağaç gittikçe orman gibi olur. Onun için her yıl budama yapılmalı. Ayda bir işçi 700-800 ağacı buduyor. 5 işçi olarak yaklaşık 3-4 bin civarında ağaç buduyoruz" dedi.

Her ağacın budanması gerektiğini ifade eden işçilerden Tahir Ahmetoğulları ise budamadaki amacın yetişen ürünün kaliteli olmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Budamanın ağaçları rahatlattığını belirten Ahmetoğulları, "Mart-nisan aylarında budama başlar ve yaklaşık 3 ay sürer. Geçim kaynağımız budamacılıktır. Günde 150 civarında ağaç buduyoruz. Ağaçtaki 4 ana dalda budama yapılmaz ise gelecek yıl ağaçtan istenen ürün elde edilmez ve kalitesi yitirilir" diye konuştu.

Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ULU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Diego Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mevsimlik işçilerin ağaç budama mesaisi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:51:27. #1.16#

title