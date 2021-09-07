Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

KAYSERİ - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada çok sayıda yaralı var.

Edinilen bilgiye göre Kayseri-Niğde karayolu Yeşilhisar ilçe girişinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada minibüs devlirken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, yaralılar yola savruldu. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere sevkine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç