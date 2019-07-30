Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 10'u ağır 25 yaralı

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 10'u ağır 25 yaralı

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 10'u ağır 25 yaralıDİYARBAKIR - Diyarbakır-Bingöl karayolunda Karadeniz Bölgesi'ne mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10'u ağır 25 kişi yaralandı.

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi: 10'u ağır 25 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır-Bingöl karayolunda Karadeniz Bölgesi'ne mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA
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