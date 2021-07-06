Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı
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Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN'de, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonetin elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu, aralarında şoförün de bulunduğu 11 kişi hafif yaralandı.

MERSİN'de, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonetin elektrik direğine çarpıp devrilmesi sonucu, aralarında şoförün de bulunduğu 11 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan N.K. idaresindeki 33 DH 254 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak, devrildi. Kazada aracın kasasındaki 10 kişi ile şoför N.K. yaralandı. Çağırılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 


Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı
Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı
Mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet devrildi: 11 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

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