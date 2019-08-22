Mevsimlik işçilere mobil sağlık desteği

22.08.2019 16:18

Kayseri Sağlık Müdürlüğü mobil sağlık ekipleri "Bir Gülücük, Bin Mutluluk" projesiyle mevsimlik işçilerin çocuklarının yüzünü güldürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde bulunan mevsimlik işçileri ziyaret eden Kayseri Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kente gelen mevsimlik tarım işçilerini haftada 2-3 gün ziyaret ediyor.

Mobil sağlık ekipleri, ailelere hijyen, vektörlerle bulaşan hastalıklar ve sağlıklı beslenme konularında eğitim verirken, çocuklara mahremiyet, acil durumlarında nasıl yardım isteneceği hakkında bilgi aktarıyor.

Proje kapsamında ekipler, yaklaşık 60 mevsimli işçi ailelerinin çocuklarına diş fırçası, diş macunu, kalem, kalemlik gibi çeşitli hediyeler de dağıttı.

Ekiple beraber Kocasinan ilçesindeki mevsimlik işçileri ziyaret eden İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Serpil Poyrazoğlu, amaçlarının bu bölgede yaşayan toplumun sağlık hizmetlerini korumak, geliştirmek ve sorunları tespit ederek en iyi şekilde hizmet vermek olduğunu belirtti.

Bulundukları bölgede yaklaşık 30 çadır bulunduğunu anlatan Poyrazoğlu, şunları kaydetti:

"Çadırlarda gebe, bebek, 15-49 yaş arası kadın nüfus ve çalışan erkek nüfus bulunuyor. Belirli aralıklarla doktorumuz, çevre sağlığı teknisyenimiz ve hemşiremizden oluşan bir ekiple bu kişilere ulaşarak gerekli sağlık hizmetini yerinde vermekteyiz. Gebelere ve bebeklere vitamin desteğinin verilmesinin yanı sıra aşılarını yapıyoruz."

Mevsimlik işçi Fahri Güven ise sağlık ekiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA