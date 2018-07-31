Mevsimlik İşçilere Lüks Konaklama Yeri

Fındık işçilerine otel konforunda konaklama yerleri yapıldı.

Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince gerçekleştirilen, konaklama tesislerinde fındık işçilerine otel konforunda konaklama yerleri yapıldı. Şuana kadar toplamda 4'er kişilik 20 ev yapılırken, bu evlere 20 masa, 100 sandalye, 100 tabure, 100 battaniye, 100 yatak, 100 yastık, 100 nevresim, 1 çamaşır makinesi, 1 fırın, 1 buzdolabı, gıda ihtiyaçları, 2 bay-bayan mescit, 2 bay-bayan tuvalet, konaklama tesisinin tüm elektrik aksamı, yer döşemeleri, duvardan iç dış cephe boyama, 2 sahra çadırı, çocuk oyun parkı ve 7 kamelyayı tamamladı. Tamamı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği bütçesinden yapılan otel konforundaki fındık işçileri konaklama tesisi fındık mevsiminde işçilere hizmet verecek. Konaklama tesisindeki odalar iki bölümden oluşurken, süit oda şeklinde hizmet veriyor. Ayrıca, herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmasın diye konaklama tesisine güvenlik kamerası ile donatıldı. - GİRESUN