- Mevsimlik işçilere çadır ve hijyen desteği
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- Mevsimlik işçilere çadır ve hijyen desteği

- Mevsimlik işçilere çadır ve hijyen desteği
05.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:14

- Mevsimlik işçilere çadır ve hijyen desteği Gaziantep 'in İslahiye İlçesinde faaliyet gösteren mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan çadır ve hijyen setleri ailelere teslim edildi.

- Mevsimlik işçilere çadır ve hijyen desteği

GAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye İlçesinde faaliyet gösteren mevsimlik tarım işçileri için hazırlanan çadır ve hijyen setleri ailelere teslim edildi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlamaları özel bir düzenlemeyle mevsimlik tarım işçileri kapsam dışına alındı. Tarımsal üretimin devamını sağlamak amacıyla gerçekleşen düzenlemenin ardından mevsimlik tarım işçileri tarım alanlarının yoğun olduğu il ve ilçelere yoğun bir şekilde yerleşmeye başladı. Aileleri ile birlikte tarım arazilerine giden işçiler, korona virüs öncesinde küçük ve dar çadırlarda bir çok kişi yaşarken şimdi ise alınan tedbirler kapsamında çadırların sayısı çoğaltıldı. Mobil, banyo, mutfak ve tuvalet gibi desteklerin de verildiği mevsimlik işçilere hijyen seti de hediye ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen çadırların yine belediye ekipleri tarafından kurulmasının sevincini yaşayan işçiler, hem böyle bir zorlu süreçte üretim için çalışmanın hem de korona virüs salgını nedeniyle zorlu yaşam koşullarının biraz daha iyileşmesinin keyfini sürüyor.

Çadırın yanı sıra hijyen ve temizlik malzemeleri de dağıtılan tarım işçilerin çocukları ise çadırlarda ve çadır önlerinde bir araya gelerek, çeşitli oyunlar oynuyor.

Diğerlerine göre daha büyük olan çocuklar ise hem kardeşlerine bakarken hem de çalışan annelerinin çadırlardaki temizlik gibi gündelik işlerini de yapıyor.

- Mevsimlik işçilere çadır ve hijyen desteği

Kaynak: İHA

Manşet

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