Mevsimlik işçilere ait biçerdöver yandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde mevsimlik işçilere ait olduğu öğrenilen biçerdöver yandı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde mevsimlik işçilere ait olduğu öğrenilen biçerdöver yandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kuruköprü yolu üzerinde bulunan tarlada mevsimlik işçilere ait olduğu öğrenilen biçerdöver, nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından biçerdöverdeki yangın kontrol altına alınırken olayda yaralanan olmadı.
Biçerdöverde ise maddi hasar meydana geldi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
YORUMLAR
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşına güvenli bölge konusunda rest: Tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri