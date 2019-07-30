Mevsimlik işçilere ait biçerdöver yandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde mevsimlik işçilere ait olduğu öğrenilen biçerdöver yandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kuruköprü yolu üzerinde bulunan tarlada mevsimlik işçilere ait olduğu öğrenilen biçerdöver, nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından biçerdöverdeki yangın kontrol altına alınırken olayda yaralanan olmadı.

Biçerdöverde ise maddi hasar meydana geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA