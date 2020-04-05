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Mevsimlik işçiler konusunda Kovid-19 tedbirleri toplantısı yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle tarımsal üretimin sürekliliği sağlamak ve başka illerden gelen mevsimlik işçilerin durumunu değerlendirmek için Giresun Valiliği tarafından bir toplantı düzenlendi.

05.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:00
Mevsimlik işçiler konusunda Kovid-19 tedbirleri toplantısı yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle tarımsal üretimin sürekliliği sağlamak ve başka illerden gelen mevsimlik işçilerin durumunu değerlendirmek için Giresun Valiliği tarafından bir toplantı düzenlendi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Toplantıda salgın sürecinde alınan veya alınacak tedbirlerin, tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en aza indirilmesi, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması için neler yapılması gerektiği konuları ele alındı. Tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin bulundukları illerden başka illere gidişlerinde koronavirüs salgınının yayılım hızında oluşturacağı olumsuz etkileri en aza indirilmesi için ilave tedbirlerin alınması gerekliliği üzerinde duruldu.

Vali Sarıfakıoğulları, mevsimlik işçilerle ilgili, "Fındık hasat döneminde, özellikle şehir dışından çalışmaya gelen kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Bunun planlamasını şimdiden yapmak ve bir çerçeveye oturtmak için bir araya geldik. Buradaki amacımız; ilimize gelecek mevsimlik işçilerimizin içinde bulunduğumuz sair hastalık dolayısıyla daha tedbirli, hijyen kurallarına uygun bir biçimde ilimize intikalini sağlamak olmalıdır. Bu konuda ilgili kurumlarımız hangi il ya da illerden geçici tarım işçileri gelecekse Bakanlığımızla irtibata geçmeli ve şimdiden planlamalarımızın yapılması gerekmektedir. Biz de bu süreci herhangi bir sorun oluşmadan yürütmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Giresun'a gelecek olan tarım işçilerinin ulaşım, barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında alınacak önlemlerin, içinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemi salgını ile birlikte değerlendirileceğini söyleyen Vali Sarıfakıoğulları, "Bizim ilimize, fındık hasadı için özellikle Şanlıurfa ve Adıyaman'dan gelen tarım işçilerimiz var. Diğer illerden daha yoğun bir şekilde mevsimlik işçilerin geldiği bu iki ilimizle ilimizi eşleştirmek suretiyle hem bizim hem de karşı illerin daha hazırlıklı olmasına imkan oluşturacağız." diyerek gelecek Tarım işçilerinin Valiliklerinin bilgisi, izni ve koordinesi çerçevesinde belirleneceğini söyledi.

Toplantıda öncelikli olarak tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücünün her ilin kendi imkanlarıyla karşılanmasının esas olduğu, insan gücü ihtiyacının il içerisinde karşılanmaması halinde öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması ancak bu durumun Valiliğin belirleyeceği iller arasından, işçilerin geleceği İl Valiliklerinin izin verme şartına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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