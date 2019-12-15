Mevsimlik işçiler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Mevsimlik işçiler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde seralarda çalışan mevsimlik işçiler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

15.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:48
Mevsimlik işçiler AA'nın

'in ilçesine bağlı köyünde seralarda çalışan mevsimlik işçiler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İşçiler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Marul hasadında çalışan kadınlardan Ayşe Öztürk, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fatma Seyhan da haber, yaşam ve kategorilerinde sırasıyla Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Seçkideki fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten işçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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