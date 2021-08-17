Mevsimlik işçi olarak gelen aile karantinaya alındı

Eskişehir'e mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya gelen bir aile, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.

Eskişehir'e mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya gelen bir aile, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı'na bağlı Ağapınar mahallesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki Turfa Yuşan rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gitti. Hastanede yapılan Korona virüs testi pozitif çıkan Turfa Yuşan'ın eşinin ve 3 çocuğunun da hasta olma ihtimaline karşı tedbir alındı. Çadırlar bölgesine gelen sağlık ekipleri tarafından aile fertlerine Korona virüs testi yapıldı.

Ailenin yaşadığı çadır şerit çekilerek karantina altına alınırken, gerekli takip ve kontrol ise jandarma ile sağlık ekipleri tarafından koordineli olarak sağlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı