Mevsimlerin normale dönmesiyle pazar fiyatları düştü Mevsimlerin normale dönmesiyle pazar fiyatları düştü Semt pazarların patates, 60 kuruşa kadar düştü Uşak'ta, geçtiğimiz günlere göre sebze ve meyve fiyatlarında düşüşler yaşandı.

Mevsimlerin normale dönmesiyle pazar fiyatları düştü

Semt pazarların patates, 60 kuruşa kadar düştü

UŞAK - Uşak'ta, geçtiğimiz günlere göre sebze ve meyve fiyatlarında düşüşler yaşandı. Her bütçeye göre çeşitlenen meyve sebzeler bulunurken, vatandaşlar pandemi dolayısıyla pazarları fazla tercih etmedi.

Havaların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte Uşak semt pazarlarında fiyatlarda düşüş yaşandı.

Pazar alışverişi yapan vatandaşlar da fiyatların mevsim normallerine döndüğünü belirtti. Öte yandan semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, vatandaşlar korona virüs salgını nedeniyle semt pazarlarına fazla ilgi göstermedi. Geçtiğimiz senelerde fiyatı el yakan patatesin kilosu 60 kuruş ile 1 buçuk TL arasında değişiyor. Pazar esnafları, mevsim nedeniyle ürünlerde bolluk yaşandığını ve dolayısıyla fiyatların düştüğünü belirtti. Pazarlarda, domates 1 buçuk ile 3 TL, salatalık 1-2 TL, biber 3-4 TL, marul 2 TL, ıspanak 5-6 TL arasında değişirken yeşillikler ise 1 TL'den tezgahlarda alıcı buldu.

Kaynak: İHA