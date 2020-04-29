Mevsimler değişirken cildimiz de değişir Tüm hayatın düzeni değişmişken, doğa yine kendi düzeninde ilerliyor. Işıl ışıl bir bahar geldi, biz her ne kadar bu sefer baharı dışarıda yaşayamıyorsak da, doğa çok güzel. Her mevsim değişikliğinde, bizler de değişiyoruz, özellikle de cildimiz.

Dört mevsimi doyasıya yaşayabilen bereketli Anadolu topraklarında olmanın avantajına sahibiz.Bu topraklarda yetişmiş zengin mahsullerle yemek hazırlarken, bir kısmını da cildimizin sağlık ve güzelliği için kullanabiliriz.

Mevsim geçişinde cildimizin nemini dengeleyebilmek için, kolayca uygulayabileceğimiz bir peeling ve maske.

Peeling için; 1 tatlı kaşığı iyice dövülmüş yeşil mercimek, 1 yemek kaşığı susam yağı, 1 tatlı kaşığı gül suyu. Tüm malzemeleri iyice karıştırıp, masaj yaparak göz çevresi hariç tüm yüze, boyna ve kalanıyla da ellere ve dirseklere masaj yaparak uygulanır. Ardından ılık suyla durulanır.

Mercimek parçacıkları cildimizdeki ölü hücreleri arındırırken, içeriğindeki zengin beta karoten sayesinde cildimizde dış etkenlere karşı bir kalkan oluşturur. Susam yağı da cildimizi nemlendirerek temizleyecektir. Gül suyu cildimizi yatıştırıp, gözeneklerde biriken kir ve bakterilerden arındıracaktır.

Maske için; 1 kahve fincanı havuç suyu, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı arı sütü (yoksa bal), 1 çay kaşığı süt kreması. Hazırlamak için öncelikle havuç suyunu ve nişastayı pişirelim. Ilınınca arı sütünü ve süt kremasını ekleyelim. Malzemeleri karıştırıp, yüzümüze ve boynumuza sürüp, 15-20 dakika sonra ılık suyla yüzünüzü durulayalım.

Havuç suyu cilt lekelenmesini önler, açık gözeneklerin sıkışmasını sağlar. Süt kreması da cildi yumuşatır ve nemlendirir, cilde diri bir görünüm verir. Arı sütü oldukça zengin bir nemlendiricidir aynı zamanda serbest radikallere ve UV ışınlarına karşı ciltte bir koruma oluşturur.

Sağlıkla sokağa çıkacağımız günler öncesinde, bu basit tariflerle cildimizi güçlendirmek çok önemli. Dışarıya çıkamasak da cildimizin doğayla beraber değişeceğini unutmayalım. Bu tariflerin herkese şifa olmasını diliyorum.

Güzellik ve sağlıkla kalın.