MEVSİMİNİ ŞAŞIRAN BADEM AĞACI ÇİÇEK AÇTI

ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde badem ağacının aralık ayında çiçek açtığını görenler şaşırdı.

İlçede denizden yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki Gürses mahallesindeki, bir badem ağacı çiçek açtı. Bir evin önündeki badem ağacının beyaz çiçeklerle kaplandı. Şubatta çiçek açması beklenen badem ağacının aralık ayında çiçeklenmesi görenleri şaşırttı. Gürses Mahallesi'nde yaşayan öğretmen Fevzi Kaplan, "13 yılır köyde yaşıyorum. Gürses Köyü yaklaşık 500 metre rakıma sahip. Badem ağacı normalde şubat ayında çiçek açması gerekir. Bu sene aralık ayında çiçek açtı. Herhalde sıcaklara aldandı" dedi.