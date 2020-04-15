Mevsimin son balıkları fiyatların düşmesine rağmen tezgahta kaldı Mevsimin son balıkları fiyatların düşmesine rağmen tezgahta kaldı Korona virüs salgını ve sokağa çıkma yasağı gibi nedenlerden sezonun son balıkları tezgahlarda kaldı Satışları durma noktasına gelen balıkçıların fiyatlarda yüzde 60 oranında yaptığı indirimde kar etmedi Yeni tip korona...

Mevsimin son balıkları fiyatların düşmesine rağmen tezgahta kaldı

Korona virüs salgını ve sokağa çıkma yasağı gibi nedenlerden sezonun son balıkları tezgahlarda kaldı

Satışları durma noktasına gelen balıkçıların fiyatlarda yüzde 60 oranında yaptığı indirimde kar etmedi

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için uzmanlar tarafından önerilen balık tezgahlarda kaldı. Mevsimin son balıklarında fiyatı yüzde 60 oranında gerçekleştirilen indirimler de satışlara yansımadı.

Sofraların vazgeçilmezi olan ve bol miktarda fosfor, kalsiyum, iyot, flor, A, B1, B2 ve D vitaminleri ile Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan balık, korona virüs salgını ve sokağa çıkma yasağı gibi nedenlerden elde kaldı. Zengin içeriği ile balığın korona virüse karşı tüketilmesi gereken ürünler arasında yer aldığını belirten balıkçılar, son günlerde yapılan yüzde 60 oranındaki indirimlere rağmen işlerin durma noktasında olduğunu ifade etti. Kebap kenti Gaziantep'te balık tüketme kültürünün hafta sonlarında yaygın olduğunu savunan balıkçılar, korona virüs salgını ile unutulmaya yüz tutan balığın hafta sonları uygulanan dışarı çıkma yasağı ile kara kara düşünmeye başladı.

Sinek avlamaya başladıklarını belirten balıkçılar, balık fiyatlarında yüzde 60 oranında indirim yapmalarına rağmen satışların çok düşük seviyelerde kaldığını kaydetti. Balığı 4-5 yıl önceki fiyatlarla sattıklarını belirten balıkçılar buna rağmen hafta boyunca bir kaç müşterinin ancak geldiğini kaydetti. Korona virüs için balık tüketimini uzmanların da önerdiğini savunan balıkçılar, virüs öncesi kilosu 45-50 TL'den satılan kefal 35 liraya, 55-60 TL'den satılan çizgili barbun 40 liraya, 35-40 TL'den satılan ithal palamut 25 liraya düşerken denizin en hızlı balığı olarak bilinen orkinos ise kilosu 80-90 liradan 50 TL'ye düştü.

"Yasak öncesi kola cips değil balık depolayın"

Balıkçı Ergün Mıhçıoğlu, korona virüs ile mücadele sürecinde vatandaşların bol bol balık tüketmesini isteyen Balıkçı Ergün Mıhcıoğlu, sokağa çıkma yasağı öncesinde ise vatandaşları evlerinde cips ve kola yerine balık depolamaları konusunda çağrıda bulundu.

Sokağı çıkma yasağı öncesinde sosyal mesafenin aşılmasını da eleştiren Mıhçıoğlu, "İnsanlar yanlış alışveriş yapıyorlar. Marketlerdeki alışverişin yüzde 80'i cips, çerez, kola üzerine. Bunların faydası olabileceğinizi tahmin etmiyorum. Gelip balık alsalar hem sağlık açısında hem de keseleri açısından iyi olacak ki şuan da bütün ürünlerimiz yüzde 60'lara varan indirimliler" dedi.

Balıkçı Mustafa Kaya ise uzmanların balığın bağışık sistemini güçlendirdiğini söyleyerek, "Omegası bol, proteini bol. Vatandaşımız da virüse karşı yiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA