Mevsim normallerindeki değişiklikler evcil hayvanların sağlığını etkiliyor

MSD Hayvan Sağlığı tarafından hayvan sahipleri ve veteriner hekimlerin farkındalığını artırmak adına hayata geçirilen 'Protect Our Future Too' (Bizim de Geleceğimizi Koruyun) projesi kapsamında gerçekleştirilen anket sonuçlarında, evcil hayvan sahiplerinin yüzde 92'sinin mevsim...

MSD Hayvan Sağlığı tarafından hayvan sahipleri ve veteriner hekimlerin farkındalığını artırmak adına hayata geçirilen 'Protect Our Future Too' (Bizim de Geleceğimizi Koruyun) projesi kapsamında gerçekleştirilen anket sonuçlarında, evcil hayvan sahiplerinin yüzde 92'sinin mevsim normallerindeki değişikliğin hayvanlar üzerindeki etkileri konusunda bilgi sahibi olmadığı görüldü.

Pire ve kenelerin popülasyonu ve hareketlilikleri, mevsim normallerindeki değişiklikler nedeniyle artıyor. MSD Hayvan Sağlığı, bu artışın risklerini ortaya koymak için bilim insanlarını bir araya getirirken, hayvan sahipleri ve veteriner hekimlerin farkındalığını artırmak adına 'Protect Our Future Too' (Bizim de Geleceğimizi Koruyun) projesini Türkiye de dahil olmak üzere 30 Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkesinde hayata geçirdi.

Daha ılık sonbahar ve kışlar ile yıllık ortalamadaki daha yüksek sıcaklıklar gibi mevsim normallerindeki değişikliklerin evcil hayvanlar üzerindeki etkilerine ve risklere dikkat çeken proje kapsamında, parazitler, hayvan davranışları, hastalıklar ve tek sağlık konusunda uzman bilim insanları ana konularda görüşlerini paylaştı. Bilim insanları konuşmalarında, mevsim normallerindeki değişikliklerin evcil hayvanlar üzerindeki etkilerinin başında pire ve kene gibi parazitlerin geldiğini ve kenelerin daha ılık olan iklimlerde daha uzun süre hayatta kalabildiğini aktardı.

"TAŞIYICILIĞIN YANINDA FELÇ OLUŞTURARAK ZARAR VERİR"

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Aydın, parazitlerle ilgili olarak "Pek çok tür, bizzat kendisi parazit olmanın yanında çok sayıda bakteriyel, viral, paraziter, riketsiyal ve spiroketal patojeni bitki, hayvan ve insanlara nakleder. Pire ve kene gibi dış parazitler, taşıyıcılığın yanında alerji, felç ve toksikasyon oluşturarak da konaklarına zarar verir" dedi.

Prof. Dr. Aydın, mevsim koşullarındaki değişikliklerin evcil hayvanlar için ortaya çıkardığı riskler ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya son 30 yılda 0,8 derece ısındı. Bu da dış parazitler ve taşıdığı hastalıkların yıl boyu görünebilmesine neden oluyor. Bu nedenle dış parazitlerle mücadele ve kontrol çalışmalarının yıl boyu yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır."

"GECİKTİĞİMİZ HER GÜN ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Mevsim normallerindeki değişikliklerin tüm ekosistem dengelerini hızla bozmaya devam ettiğine dikkat çeken Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Aytuğ, "Ortalama sıcaklıkların artışı, yağmur mevsimleri ve miktarlarındaki değişimler, seller, fırtınalar dünyamızı giderek daha sık ve daha yoğun bir şekilde etkiliyor. Bu çerçevede hayvanların davranışları değişiyor, yeni hastalıklar ortaya çıkıyor ya da baskılanan enfeksiyonlar tekrar gündeme geliyor. Sıcaklıklar arttıkça fizyolojik faaliyetleri çevre sıcaklığına bağlı olan taşıyıcıların hastalıkları bulaştırma riskleri tüm mevsimlere ve yeni coğrafyalara yayılmış durumda. Evimizdeki dostlarımızı taşıyıcıların bulaştırdığı hastalıklardan yıl boyu korumak artık en önemli sorumluluklarımızdan biri haline geldi. Pire, kene ve kum sineklerinden yıl boyunca korunma yolları hakkında veteriner hekimlerden ayrıntılı bilgi alarak patili dostlarımızın sağlıkları için bu önemli adımı atmalıyız. Geciktiğimiz her gün enfeksiyon riskini arttıran önemli bir etken" diye konuştu.

10 KİŞİDEN 9'U RİSKİN FARKINDA DEĞİL

MSD Hayvan Sağlığı, gerçekleştirdiği 'Protect Our Future Too' (Bizim de Geleceğimizi Koruyun) projesi kapsamında bir anket düzenledi. Anket sonucuna göre evcil hayvan sahiplerinin yüzde 92'sinin mevsim normallerindeki değişikliğin hayvanlar üzerindeki etkileri konusunda bilgi sahibi olmadığı görüldü. Ankete katılanların yüzde 41'i evcil hayvanlarını bütün yıl boyunca parazitlere karşı koruyor. Türkiye'de ise ankete katılanların yüzde 82'si evcil hayvanlarını pire, keneye karşı sadece ilkbahar ve yaz döneminde koruduğunu belirtiyor.

Ankete katılan veteriner kliniklerinde çalışan sağlık profesyonellerinin ise yüzde 80'i Ekim-Mart arasındaki daha soğuk aylarda evcil hayvanlarda kene bulduklarını belirtirken, yüzde 64'ü keneler yıl boyunca görülebileceği için yıl boyu korumayı önerdi.

"EVCİL HAYVANLARINI SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇMELİ"

Özellikle sonbahar ve kış aylarında olmak üzere tüm yıl boyunca hava sıcaklıklarında yaşanan artışlar nedeniyle evcil hayvanlar için korumayı gerektiren parazit riskinin yıl boyunca değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken MSD Hayvan Sağlığı Evcil Hayvan İş Birimi Müdürü Filiz Nasiri Işık, "Mevsim normallerinde yaşadığımız değişimin sonuçları, yeryüzündeki tüm canlıların günlük hayatını ve yaşam koşullarını etkiliyor. Bunlardan bir tanesi de parazitlerin evcil hayvanlarımız için oluşturduğu riskin artması. Öncelikle bu konudaki farkındalığı artırmalı ve evcil

hayvanlarımızın sağlığı ve refahı için onları parazitlere karşı tüm mevsimlerde korumak üzere harekete geçmeliyiz. MSD Hayvan Sağlığı olarak evcil hayvanların sağlığını parazit risklerine karşı yılın 12 ayı korumak için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Hayvan sahiplerini ve patili dostlarımızın sağlığını hayata geçirdiğimiz bu tarz farkındalık kampanyaları ve sunduğumuz kapsayıcı çözümler ile desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı