Mevlüt Uysal: Halkalı-Gebze Banliyö Hattı Salı Günü Açılıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Uysal, Halkalı-Gebze banliyö hattının Salı günü açılacağını belirterek, "Metrobüs'ten 100-150 bin yolcunun banliyö hattına kayma durumu var. Metrobüs'te rahatlama olacak. Biz de, Metrobüs'ü Büyükçekmece'ye, Kumburgaz'a kadar uzatacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop Büyükçekmece'deki Güzelkent Hukukçular Sitesi'nde kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi.

"TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: UYSAL İLE ÖĞRENCİLİK YILLARIMIZDAN TANIŞIYORUZ"

Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Uysal ile öğrencilik yıllarından beri arkadaş olduklarını ve üniversite de "Teklif" adında bir hukuk dergisi çıkardıklarını anlattı. Mevlüt Uysal'ın hukuk dergisi Teklif'te yazı işleri müdürü olduğunu belirten Şentop, "Aylık ve önemli bir dergiydi. Fatih'te ilk ofisi olan dergi ve 10 bin civarında satış yapıyordu. Ben de yayın yönetmeniydim. Çatı katında bir masamız vardı. Orada çalışmalarımızı yürütüyorduk. 3 yıl boyunca dergi çıktı. Bugünün tartışılan konuları o dönemde dergide kapak yapılmıştı. Nisan 1988 yılındaki kapak konusu başkanlık sistemiydi. Cumhurbaşkanımız da o zaman il başkanıydı, dergide başkanlık sistemiyle ilgili görüşü vardı. O dönemde başkanlık sisteminin Türkiye için daha iyi ve daha uygun olduğuyla ilgili Cumhurbaşkanımızın görüşleri yer almıştı" diye konuştu.

AVRUPA YAKASI'NIN MERKEZİ BÜYÜKÇEKMECE OLACAK

İstanbul 15 milyonluk bir şehir olduğunu ve bundan dolayı da birden fazla merkezden oluşması gerektiğini vurgulayan Uysal şöyle devam etti: Anadolu Yakası'nda 30-40 sene önce buralardan daha az değere sahip olan Pendik bölgesi, altyapı ulaşım hizmetlerini tamamlayarak Anadolu Yakası'nın önemli bir merkezi oldu. Pendik'in bugün 600-700 bin nüfusu var ama 2-3 milyon nüfusa hitap eden bir merkez haline dönüştü. Avrupa Yakası'nda ise böyle bir merkez yok, tam oluşamadı. Başakşehir'de geçmişte bir şeyler yaptık ama en kuzeyde yer aldığı için kendi çevresinde kalıyor. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda hem denize hem de göle sıfır olan yer Büyükçekmece'de daha çok imkan var" dedi.

HALKALI-GEBZE BANLİYÖ HATTI SALI AÇILIYOR

Büyükçekmece'nin Avrupa Yakası'nın merkezi olabilmesi için ulaşım akslarının ve altyapı çalışmalarının tamamlanması gerektiğini belirten Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: "2017'de İBB Başkanı olduktan sonra teknik olarak Metrobüs hattının Silivri'ye kadar uzatılamayacağını söylemiştim. Metrobüs günlük 500-600 bin yolcu taşıma kapasitesine göre yapılmıştı. Şu anda 900 bin civarında yolcu taşıyor. Biz Silivri'ye uzatıp 400 bin yolcu daha ilave edersek hem eski yolcular hem de yeni yolcular zorluk çekecekti. Şimdi yeni bir raylı sistem entegre oluyor. Halkalı-Gebze eski banliyö hattının açılışını salı günü yapacağız inşallah. O hattın açılışıyla birlikte metrobüsten 100-150 bin yolcunun bu hatta kayma durumu var. Böyle olduğundan Metrobüs hattını Büyükçekmece'ye, Kumburgaz'a kadar uzatacağız. Dolayısıyla 2017 yılında söylediklerimle şimdi söylediklerim arasında bir çelişki yok." İfadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA