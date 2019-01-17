Mevlüt Uysal: "Büyükçekmece'yi İstanbul'un En Güzel İlçesi Yapacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de Vefa Buluşması'nda AK Parti Büyükçekmece Teşkilatının kuruluşundan bu yana görev yapanlarla bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Uysal, "Büyükçekmece'yi İstanbul'un en güzel ilçesi yapacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, düzenlenen 'Vefa Buluşması' programında AK Parti Büyükçekmece Teşkilatının kuruluşundan bu yana görev yapanlarla bir araya geldi. Eser Otel'de düzenlenen programa Başkan Uysal'a AK Parti Büyükçekmece İlçe Yönetimi de eşlik etti. AK Parti Büyükçekmece Teşkilatında dünden bugüne görev yapan isimlerin katıldığı programda Başkan Uysal, vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti.

"31 Mart seçim günü de en az 10 puan fark atmaya ihtiyacımız var "

31 Mart Seçimlerinde neticeyi değiştirerek Büyükçekmece Belediyesi'ni alacaklarını vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "31 Mart 2019 seçimlerinde de 24 Haziran seçimleri esas alındığı zaman, Büyükçekmece'nin bu seçimlerde AK Parti'ye geçme potansiyeli olan bir ilçe olarak düşünüldü ise sizlerin sayesindedir. Gelin hep beraber şu anda görevde olan yeni teşkilatımız ve geçmişte görev alan sizler, şu anın enerjisi, geçmişin tecrübesini birleştirip 31 Mart akşamı bu son değişikliği yapalım. Sayın Cumhurbaşkanımız bana Büyükçekmece'ye git ve orada neticeyi değiştir diyorsa iki sebebi var. Birincisi şahsıma güveni var ama ondan daha fazla sizlere güveni var. 'Bugüne kadar iyi çalıştılar, sen de git ki neticeyi al' dedi. İnşallah diyoruz ki 31 Mart'ta bu neticeyi değiştireceğiz. Bu vatandaş Büyükçekmece halkı bu kadar destek verdi ve kazanamadıysa kusur bizde diyeceğiz. 3 dönem geciktik diyeceğiz. Bu üç dönemde yapamadıklarımızı da bir dönemde yapacağız. Buna mecburuz. Hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bunu yaparken 31 Mart seçim günü de en az 10 puan fark atmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Büyükçekmece'yi İstanbul'un en güzel ilçesi yapacağız"

Büyükçekmece'de en iyisini yapacaklarını söyleyen Başkan Uysal, "Bizim bir kuralımız var. Bir şey yaparken belediyedeki arkadaşlarımıza da şunu söylüyordum. Arkadaşlar bir şey yaparken dünyadaki en iyisini yapmayı hedef koyun. Olmazsa Türkiye'deki yapılanın en iyisini yapmayı hedef koyun. Yine olmazsa İstanbul'da yapılanın en iyisini hedef koyun. Bu hedefleri koyduktan sonra en iyisi olmazsa bile ilk üçte olur. Hedefimizde Büyükçekmece'de 31 Mart akşamı inşallah halk bize o sorumluluğu yükleyecek ve Büyükçekmece'yi İstanbul'un en güzel ilçesi yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA