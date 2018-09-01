Mevlüt Uysal Aa Standını Ziyaret Etti - İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"na 207 ülkeden katılım olduğuna işaret ederek, "Burası yayıncıların buluştuğu bir yer. Tabii yayıncılar için hem içerik bakımından hem de baskı, yayıncılık teknolojileri adına burada birbirleriyle görüş alışverişinde bulunma, birbirlerini tanıma, ayrıca okurlara ulaşma ve değişik ülkelerden gelenlerin buluşma yeri. İstanbul bu manada avantajlı bir yer. Ulaşım adına ve kültür başkenti olmuş şehir adına avantajlı bir yer." dedi.

Uysal, Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen "4. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nda Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret ederek, yayınları inceledi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuar, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.