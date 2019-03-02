İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, "25 yıllık hizmet eksikliğini 5 yılda tamamlayacağız" dedi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart 2019 yerel seçimler öncesi esnaf ziyaretlerini gerçekleştirerek kentteki esnaflara projelerine hakkında bilgi verdi.

Yoğun programı arasında Mimaroba'da yağmur taşkınlarından şikayetçi olan özel bir sitenin sakinlerini de ziyaret eden Uysal, 'yağmur suyu kanalı' başta olmak üzere projelerini anlattı.. 25 yıllık hizmet eksikliği olduğunu söyleyen Uysal, göreve gelmeleri halinde 5 yılda bu eksikliklerin gidereceklerini söyledi. Mevlüt Uysal esnaf ziyaretinde, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın, parti üyeleri ve meclis üye adayları eşlik etti.

"ANKETTE PROBLEM GÖRÜNMÜYOR"

Ziyaret sırasında basın mensupların sorularını cevaplayan Mevlüt Uysal, anket yaptırmak yerine vatandaşları gezerek kendi doğal anketlerini kendisinin yaptığını söyleyerek, "Biz anketi böyle vatandaşlarımızla bir araya gelerek yapıyoruz. Siyasetten anlayanlar bu şekilde vatandaşla yüz yüze geldiklerinde dolaştıklarında doğal anketi yapmış oluyorlar, şuanda da baktığımız zaman doğal ankette problem görünmüyor" diye konuştu.

Seçim çalışmaları hakkında da bilgi veren Uysal, "Son bir aya girdik. Aday olarak Büyükçekmece'de tespit ettiğimiz problemlerden daha önemlisi vatandaşlarımızın burada gördüğü problemler var. Vatandaşlarımıza bir bir ulaşıyoruz ki problem olarak neleri görüyor ve çözüm için neleri öneriyorlar. Gördüğümüz ise belediye hizmetlerinden herkes çok şikayetçi. Çünkü burada hizmet eksikliği var. Vatandaşlarımız şayet bize görev verirse buranın tüm hizmet eksikliklerini tamamlayacağız. Hedefimiz 25 yıllık hizmet eksikliğini 5 yılda tamamlamak" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA