Mevlüt Oral'dan 'mesleki yeterlilik belgesi' uyarısı

28.11.2019 08:42 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:47

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, 'mesleki yeterlilik belgesi' ile ilgili ortaya atılan dedikodulara inanılmaması gerektiğini söyledi.



Son zamanlarda emlakçılara zorunlu hale getirilen mesleki yeterlilik belgeleri ve taşınmaz ticareti yetki belgeleriyle ilgili bir takım açıklamalar yapan SATEM Başkanı Mevlüt Oral, hem emlakçıları hem de vatandaşları uyardı.



Mesleki yeterlilik belgesi ve önemi hakkında bilgiler veren Başkan Oral, "AB uyum yasaları çerçevesinde emlakçılık mesleğinin uluslararası standarda kavuşturulması ve sektörün kayıt altına alınmasıyla ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliğinde bir takım düzenlemeler yapılmıştır. İlk olarak 27 Kasım 2017 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bir yayın yapılmış ve buna göre sorumlu emlak danışmanlığı sınavı kapsam ve içerikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bunun akabinde 5 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete'de Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği yayınlanmış ve bu yönetmeliğin eksik ve fazla yönlerini görmek için 18 aylık bir geçiş süreci konulmuştur. Bu süre içerisinde taşınmaz ticareti yetki belgesi almaya hak kazanan emlakçılara belgeleri verilmiş olup, şartları yetki belgesi almaya uygun olmayan emlakçılar için de 'sorumlu emlak danışmanlığı' sınavları yapılmaya başlanmıştır" dedi.



"Mesleki yeterlilik belgeleri alan her kişi tapu dairesinde işlem yapabilir diye bir algı var"



Mesleki yeterlilik belgesi olan kişilerin haklarından da bahseden Oral, şunları söyledi:



"Mesleki yeterlilik belgeleri alan her kişi tapu dairesinde işlem yapabilir diye bir algı var. Öyle bir şey yok. Alınan belgeler, belge sahibinin emlakçılık yapmaya uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Şu ana kadar 538 emlakçı üyemizden 257 tanesi yetki belgelerini almıştır. Yayınlanan yönetmelikte üyelerimizi ve müşterileri koruma altına almak, ayrıca sektöre çeki düzen vermek için görüş ve önerilerimizi Ticaret Bakanlığına ilettik. Üyelerimizin ve onlara gelen müşterilerin yaptığı işlemlerde mağdur olmaması için oda olarak üzerimize düşeni fazlası ile yapıyoruz. İlgili kurumlarla sürekli istişare halindeyiz. Sektörün sorunlarını fazlası ile biliyoruz ve ilgileniyoruz. Bu süre içerisinde daha iyi nasıl olabiliriz diye üyelerimiz bizleri arayabilirler. Fakat dışarıda konuşmak ve dedikodu üretmek bizlere bir şey katmaz. Yönetmelikle ilgili bilgi sahibi olmayan, çalışmalardan haberdar olmayıp yanlış bilgi veren kişi ve kurumlara lütfen itibar etmeyiniz." - SAMSUN

Kaynak: İHA