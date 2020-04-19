Mevlüt Dede komşularına akordiyonla "moral konseri" verdi Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Efe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan mahalle sakinlerine moral için evinin balkonunda akordeon çaldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Efe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan mahalle sakinlerine moral için evinin balkonunda akordeon çaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları emeklisi Efe, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde dışarı çıkamayan Plevne Mahallesi sakinlerine evinin balkonundan akordeon konseri verdi.

Gençlik yıllarında hobi olarak çaldığı akordeonu yeniden komşularına moral vermek için eline alan Mevlüt dedeyi mahalle sakinleri alkış yağmuruna tuttu.

Salgından korunmak için evde kal çağrısında da bulunan Mevlüt dede, "Bugünlerin geçmesi için evde kalıyoruz. Bir gün inşallah bu dertten kurtulacak bütün insanlar, bizler de mecburen evde kal çağrısına uymak için evdeyiz. Evde kal Sincan, evde kal Ankara, evde kal Türkiye!" diye konuştu.

Kaynak: AA