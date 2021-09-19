Mevlüt Çubuk: 'Gaziler, yılda sadece bir gün hatırlanmamalı' - Haberler
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Mevlüt Çubuk: "Gaziler, yılda sadece bir gün hatırlanmamalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Mevlüt Çubuk:

Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Kütahya'da da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Gaziler Günü, tüm yurtta olduğu gibi Kütahya'da da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, idari birim amirleri, siyasiler ile gaziler ve onların yakınları katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkan Yardımcısı Mevlüt Çubuk'un günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından sona erdi.

Mevlüt Çubuk, vefat eden gazilere Allahtan rahmet yaşayanlara şifalar diledi. Çubuk, gazilerin sadece 19 Eylül'de hatırlanmaması gerektiğini dile getirdi. - KÜTAHYA

Mevlüt Çubuk: Gaziler, yılda sadece bir gün hatırlanmamalı

Mevlüt Çubuk: Gaziler, yılda sadece bir gün hatırlanmamalı

Mevlüt Çubuk: Gaziler, yılda sadece bir gün hatırlanmamalı

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Haber: Mevlüt Çubuk: 'Gaziler, yılda sadece bir gün hatırlanmamalı' - Haberler
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