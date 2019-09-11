Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi yaptı

Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

11.09.2019 12:04
Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO ekseninde bölgesel düzeyde güvenlik konularının ve Afganistan'a ilişkin konuların ele alındığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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