Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yangın bölgesi Manavgat'ta incelemelerini sürdürüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobil yangın yönetim aracından söndürme çalışmalarını takip etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobil yangın yönetim aracından söndürme çalışmalarını takip etti.
İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Yangının başladığı ilk saatlerden itibaren Manavgat'a gelen Çavuşoğlu, yangından hasar gören bölgelerde incelemelerini sürdürüyor.
Çavuşoğlu, Orman Genel Müdürlüğünün Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezinde bulunan mobil yangın yönetim aracından söndürme çalışmalarını takip ederek, çalışanlardan bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız