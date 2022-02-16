Mevlüt Çavuşoğlu korona mı oldu? Mevlüt Çavuşoğlu'nun sağlık durumu nasıl, koronavirüse mi yakalandı?

Mevlüt Çavuşoğlu korona mı oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Erdoğan çiftinin yanı sıra Bakanlar Murat Kurum ve Hulusi Akar da testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Peki, Mevlüt Çavuşoğlu'nun sağlık durumu nasıl, koronavirüse mi yakalandı?

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Kabine'den de koronavirüs haberleri gelmişti. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"HAMDOLSUN, HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİYORUM"

Kabine'de koronavirüse yakalananlar arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.

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