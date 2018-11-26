Mevlüt Çavuşoğlu: "Hem Ukrayna hem de Rusya'ya sağ duyulu davranma çağrısında bulunuyorum"

"Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum"

"Zaten Karadeniz'de gerginlik var, bu son olayda gerginliği arttırdı"

"Gösterilerin Vandalizme dönüşmeden yapılması tercih ederiz"

"Bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan'ın elinde olduğu için doğrudan bir sorgulama yok. Bizim de sorgulamamız gerekiyor"

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenlendi.