Mevlüt Çavuşoğlu: "24 Haziran Seçimlerinin Türkiye'yi Daha Güçlü, Daha İstikrarlı Yapacağına...

Dünya Azınlıklar Zirvesi'ne katılarak konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu seçimle Türkiye yeni bir sisteme geçiyor. Başkanlık sisteminin 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi daha güçlü daha istikrarlı yapacağına inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 16-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve açılışını Dolmabahçe Sarayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'Dünya Azınlıkları Zirvesi'nin bu akşamki toplantısına katıldı. Özel bir otelde yapılan toplantıda konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Müslümanların yaşadıkları sorunlara ve Batı dünyasının Müslümanlara bakışına değindi.

"Müslümanların karşılaştıkları sorunlar insan hakları meselesi olarak görülmüyor"

Dünya Azınlıklar Zirvesinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Camilerimize saldırıyorlar, Müslümanlara ayrımcılık uyguluyorlar. Önemli bir ayrımcılık var. Artık sokakta bile kıyafetlere müdahale ediliyor. Potansiyel suçlu olarak Müslümanlar görülüyor. Müslümanların karşılaştıkları sorunlar bir insan hakları meselesi olarak görülmüyor. Özellikle İslam düşmanlığının bir başka boyut olarak tanımlamak istiyorlar. Mümin kardeşlerimize saldırılara çoğunlukla adi olay olarak bakıyorlar. Yani herhangi bir sokak kavgası, herhangi bir hırsızlık gibi görülüyor. Adi bir suç muamelesi yapılıyor. Yani Müslüman düşmanlığı yapısal bir hale gelmeye başladı. Bununla mücadelede maalesef eksik kalıyoruz. Yani mücadele kurumsal düzeyde yapılmıyor. Hepimizin görevleri gereği yaptığı mücadeleler var" dedi.

"Haksızlıklara karşı herkes sussa Recep Tayyip Erdoğan susmaz"

Hiçbir ülkeyle ilişkilerinin bozulmasını istemediklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "İslam düşmanlığı sebebiyle seçimler zamanında yürütülen kampanyalar çerçevesinde Türkiye'nin bazı ülkelerle ilişkileri bozuldu. Biz hiçbir ülkeyle ilişkilerimizi bozmak istemeyiz, hiçbir ülkeyle sorun da yaşamak istemeyiz. Ama Türkiye Cumhuriyeti olarak Müslümanlara karşı olan bu tutumlar karşısında susmayız. Haksızlıklara karşı herkes sussa bile Recep Tayyip Erdoğan susmaz. Maalesef bu konularda duyarlılık göstermesi gereken sivil toplum örgütleri ve özellikle medya da sessiz kalıyor" diye konuştu.

"Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın gönlü en zengin milletine sahibiz hamdolsun"

Az gelişmiş ülkelere Türkiye'nin destek sağladığını ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, "Az gelişmiş ülkelerin sorunlarını her platformda dile getiriyoruz, Türkiye adeta az gelişmiş ülkelerin sesi ve sözcüsü oldu. Gebze'de az gelişmiş ülkeler için teknoloji bankası kurduk. Burada üretilen teknolojileri o ülkelere transfer ederek o ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bu tesisi Birleşmiş Milletlerle beraber kurduk. 2016 yılında insani yardımlarda rakam olarak ABD'den sonra ikinci sıradayız. ABD'nin harcadığı 6.3 milyar dolar Türkiye'nin harcadığı 6 milyar dolar. Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama dünyanın gönlü en zengin milletine sahibiz hamdolsun" ifadelerini kullandı.

"24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi daha güçlü daha istikrarlı yapacağına inanıyoruz"

Yapılacak seçimlerle ilgili düşüncelerini aktaran Çavuşoğlu, "Kasım 2019'da gerçekleştireceğimiz seçimleri inşallah 24 Haziran'da yapacağız. Cumhurbaşkanımız açıkladı, mecliste bugün 2 parti teklifi sundu meclisimizin onayıyla seçime gideceğiz. Bu seçimle Türkiye yeni bir sisteme geçiyor. Başkanlık sisteminin 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi daha güçlü daha istikrarlı yapacağına inanıyoruz. Biliyorum ki her zaman Türkiye ile gurur duyuyorsunuz. Biz biliyoruz Türkiye için dua ediyorsunuz. Türkiye için sadece 15 Temmuz için değil, her zaman Türkiye için dua ediyorsunuz, sizleri yanımızda hissediyoruz. Türkiye cumhuriyeti ve Türk milleti her zaman sizinle beraberdir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL