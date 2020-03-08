Mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendiler
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Sapanca, Güncel

Mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendiler

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavdan yiyenler karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanede gitti.

08.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:57
Mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlendiler

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavdan yiyenler karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanede gitti. 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 

Sapanca Kurtköy Dibektaş Mahallesi'nde oturan S.T., bugün bebeği için evde mevlit okuttu. Mevlidin ardından tavuklu pilav ikram edildi. Akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlığı yaşayan 22 kişi Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Tetkikleri yapılan vatandaşlar gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi atına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Kaynak: DHA

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Manşet

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