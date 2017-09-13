Mevlit Yemeğinden Zehirlenen 40 Kadın, Hastaneye Kaldırıldı

KARS'ta yaklaşık 40 kadın, mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.



Yeni Mahalle'de bir hafta önce vefat eden İ.K. için yakınları, bu akşam mevlit okuttu. Mevlite katılanlara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemeğin ardından yaklaşık 40 kadında kusma, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görülmeye başladı. Rahatsızlananlardan bazıları ambulanslarla, bazıları da yakınları tarafından özel araçlarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınanların yakınları da endişe edip hastanelere akın edince, acil serviste yoğunluk oluştu.



- Kars