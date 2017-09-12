Mevlit Yemeğinden 50 Kişi Zehirlendi

Kars'ta mevlit yemeğinden zehirlenen 50 kadın kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahallede bir aile, okuttuğu mevlidin ardından yemek verdi. Öğle saatlerinde verilen tavuk-pilav yemeğin ardından, akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı başlayan yaklaşık 50 kadın Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Araştırma Hastanesi'ne acil servisine başvurdu.



Harakani Devlet Hastanesi'ne 27 kişi, Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne de 23 kişi karın ve baş ağrısı şikayeti ile toplam 50 kişi gitti. Yapılan kontrollerin ardından şahısların, yedikleri tavuk ve pilavdan zehirlendikleri belirlendi. Tedavi altına alınan 50 kişi yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Zehirlenme olayı ile ilgili gazetecilere bilgilendirmede bulunan Kars Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Mutlu Uzman Doktor Mutlu Şahin, hastaneye müracaat eden hastaların genel durumlarının iyi olduğunu, tedavileri ayakta yapılan hastaların çoğunun taburcu edildiğini belirtti. Şahin, şikayetleri devam eden birkaç hastanın ise tedavilerinin devam ettiğini kaydetti. - KARS