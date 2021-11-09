Mevlit Programına Davet

T. C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

MEVLİT PROGRAMINA DAVET

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümü olan 10 Kasım tarihinde milletimizce rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz.

İlimizde düzenlenen anma programları kapsamında; 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü koordinesiyle Bezmialem Valide Sultan Camii'nde (Dolmabahçe Camii) 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Saat 12. 15'te mevlit programı düzenlenecektir.

İstanbullu hemşehrilerimizi mevlit programına bekliyoruz.

Saygılarımızla.

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