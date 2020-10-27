Mevlit Kandili'ne doğru
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Mevlit Kandili'ne doğru

27.10.2020 11:55 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:55
Mevlit Kandili'ne doğru

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tok, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i anmanın, onu anlamanın bütün insanlığın aramış olduğu huzur ve barışın, kardeşlik ve sevginin temel adresi olduğunu belirtti.

Böylesine kutlu bir güne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Tok, şunları kaydetti:

"Yüce Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği, iki cihan güneşi, ahlak ve iman kalesi Efendimiz Hz. Muhammed'in yeryüzünü şereflendirişini idrak ediyoruz. Efendimizin izinde kutlu nasihatleriyle huzur buluyoruz. Nuruyla insanlığı aydınlatan, örnek hayatıyla güzellikleri öğreten Peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği bu gecenin feyzinin kalpleri kararanların tövbe etmesine vesile olmasını diliyorum. Efendimizin her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz hadislerini ve tebliğlerini tekrar hatırlamalıyız. Bu anlamlı güne erişmenin huzuru ve mutluluğu ile Mevlid Kandilinizi tebrik ediyor, Cenabı Allah'tan sağlık, afiyet ve başarı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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