Mevlit Kandili'ne doğru

08.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:52

Aksaray Müftüsü Cemalettin Bal, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bal, mesajında, bütün insanlığa gönderilen hidayet rehberi peygamber Hazreti Muhammed'in (S.A.V) dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesini olan Mevlit Kandili'nin yarın akşam idrak edeceklerini belirtti.

Hazreti Muhammed'in (S.A.V) bütün insanlığa gönderilen bir rehber olduğunu aktaran Bal, şunları kaydetti:

"Peygamberimiz bizlere varoluşumuzun gayesini haber vererek Allah'a kul olmanın, Onun rızasını ve cennetini kazanmanın yollarını öğretmiş, özüyle ve sözüyle, her haliyle bizler için ahlak, iffet, şefkat, merhamet ve adalete dair muhteşem bir örnek olarak yaşamıştır. Bizler için her konuda olduğu gibi aile olarak tam en güzel örneği sunan Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam, iyi bir aile olmanın önemini ve nasıl iyi bir baba ve ideal bir eş olunabileceğini bizzat kendi mübarek yaşantısıyla göstermiştir. Bu vesileyle Mevlit Kandili'nin Aksarayımız başta olmak üzere tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA