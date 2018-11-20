Mevlit Kandili'nde Doğan Bebekleri Ziyaret Edip İsimlerini Koydular

Mersin'de bugün doğan bebekleri Mevlit Kandili dolayısıyla ziyaret eden İl Müftüsü Şaban Kondi, çocukların kulağına ezan okuyup, isimlerini koydu.

Kondi, Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı ile birlikte "2018 yılı Mevlidi Nebi Haftası" programları kapsamında, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün dünyaya gelen bebekleri ve annelerini ziyaret etti.

Mübarek günde dünyaya gelen 18 bebeği ziyaret edip kulaklarına ezan okuyan Kondi, ailelerinin belirlediği isimleri kulaklarına söyledi. Bazı aileler kandil dolayısıyla çocuklarına Muhammed, Fatma, Zeynep gibi isimleri koydu.

Çocuklara çeyrek altın takan Kondi ve Bahçacı, çeşitli hediyeler de verdi.

"Bu gece dünyaya gelen bebeklerimize bir hediye takdim edelim istedik"

Kondi, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu gecenin Hazreti Muhammed'in doğum günü olduğunu hatırlattı.

"Mevlidi Nebi Haftası"nda bir farkındalık oluşturmak için böyle bir program düzenlediklerini belirten Kondi, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızla istişare neticesinde bu gece dünyaya gelen bebeklerimize bir hediye takdim edelim istedik. Ailelerin isteği doğrultusunda bebeklerimizin kulaklarına ezan okuyalım, kamet getirelim istedik. Aileler de kabul ettiler. Bugün burada 6'sı kız 18 çocuk dünyaya geldi. Hatta bu gece doğan çocuklarımıza ailelerimiz, 'Madem kandil gecesinde doğdu, o zaman bu çocuklarımızı Muhammed, Fatma, Zeynep ismini verelim dediler.' Biz de çocuklarımızı ziyaret edip isimlerini koyduk."

Kondi, bebeklere çeyrek takıp, Diyanet İşleri Başkanlığının aile setlerini hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Bahçacı da hastanede bugün doğan 18 bebeğin kulaklarına ezan okuyup, kamet getirilerek isimlerini koyduklarını söyledi.

Bugünün anısına birçok ailenin bebeklerine Muhammed isimini koyduğunu vurgulayan Bahçacı, "Çok değerli ve anlamlı bir çalışma. Bu çalışmadan dolayı bir farkındalık olmasını istiyoruz. Zaten bir evladın anne baba üzerindeki haklarından birisi güzel isim konulmasıdır. Diğerleri de mezhebinin belli olması ve evlilik çağına geldiğinde evlendirilmeleridir. Böylece bu günde güzel isimler kondu." dedi.

Bahçacı, çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek olmasını dilediklerini belirtti.

Bugün doğum yapan Seçil Bucak, çok mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir günde dünyaya çocuk getirdiğim için çok mutluyum. Peygamberimin ismini oğluma verdim. İnşallah vatana, millete hayırlı bir evlat olur. Bu etkinlik bizim için bir ayrıcalık, unutmayacağımız bir etkinlik oldu. İleride çocuğuma bunu izleteceğim." dedi.

Mesude Akdeniz de çok güzel bir günde doğum yaptığını ifade ederek, "Herkesten Allah razı olsun. Müftümüz de bebeğimin kulağına ezan okudu. Böyle bir şey hiç aklıma gelmezdi, rüyamda görsem inanmazdım. Mevlit Kandilimiz mübarek olsun." diye konuştu.