Mevlit Kandili idrak edildi
28.10.2020 21:27 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:33
Adana'da Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.
Adana'da Mevlit Kandili dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.
Adana'da Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İlahilerin söylendiği program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.
Programa, Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun