Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
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Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

28.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:34

Cemaatin camiye gelmesi Kur'an-ı Kerim okunması İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in dua etmesi - KilisKilis'te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.

Cemaatin camiye gelmesi

Kur'an-ı Kerim okunması

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in dua etmesi - Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.

Namaz öncesi İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerde namaza durdu.

Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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