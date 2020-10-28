Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Cemaatin camiye gelmesi Kur'an-ı Kerim okunması İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in dua etmesi - KilisKilis'te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.