Mevlit Kandili coşkusu

Mevlit Kandili coşkusu

Sarıkamış Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programı Cami içerisinde namaz kılanlar Sakal-ı Şerifin vatandaşlara gösterilmesi Mevlit Kandili coşkusuŞehitler diyarı olarak da adlandırılan Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

08.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:45
Mevlit Kandili coşkusu

Sarıkamış Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programı

Cami içerisinde namaz kılanlar

Sakal-ı Şerifin vatandaşlara gösterilmesi coşkusu

Şehitler diyarı olarak da adlandırılan 'ın Sarıkamış İlçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Merkez Cami'ye gelen vatandaşlar namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra İlçe Müftülüğünce Sakal-ı şerif vatandaşlara gösterildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Mevlit Kandili coşkusu
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