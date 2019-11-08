08.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:45

Sarıkamış Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programı

Cami içerisinde namaz kılanlar

Sakal-ı Şerifin vatandaşlara gösterilmesi Mevlit Kandili coşkusu

Şehitler diyarı olarak da adlandırılan Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Merkez Cami'ye gelen vatandaşlar namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra İlçe Müftülüğünce Sakal-ı şerif vatandaşlara gösterildi.

Kaynak: AA