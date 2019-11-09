09.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:32

Hakkari'de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ve Hakkari Hacı Sait Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'anı Kerim ve mevlit okundu.

Programda konuşan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatma Abbasigil, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin veladetinin miladi seneyi devriyesinde, peygamberimizi bir nebze olsa anmak, anlamak, anlatmak ve yüreklerin de hissetmek istediklerini amaçladık. Bu anlamlı programa katılan ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlahi dinletisi, dua, ödül töreni ve davetlilere verilen ikramlarla son bulan programa, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, kurum müdürlerinin eşleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA