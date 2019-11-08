Mevlit Kandili

Mevlit Kandili

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

08.11.2019 21:13 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:15
Mevlit Kandili

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Mevlit Kandili
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