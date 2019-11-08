08.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:34

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, Hz. Muhammed'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'ni birlik ve beraberlik duygularıyla idrak etmenin mutluluğuna eriştiklerini belirtti.

Hz. Muhammed'in bütün insanlık için bir yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandil olduğunu belirten Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Onun doğumu insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah onu bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. İslam dini bir ahlak dini olarak insanlığı kurtuluşa ve hidayete davet etmektedir.

İslam dini ile alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip edinmeliyiz."

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da yayımladığı mesajında, bütün İslam aleminin Mevlit Kandili'ni kutladı.

Tanğlay, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İslam dünyasında, Peygamber efendimizin dünyaya geldiği gece Mevlit Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu mübarek geceye bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamber Efendimiz, Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamberdir. O, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım da Allah'ın insanlığa büyük bir lütuf ve alemlere rahmet olarak gönderdiği Hz. Muhammed'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü kutladıklarını aktardı.

Mevlit Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Yardım, "Mübarek doğumu asırlar önce müjdelenen Hz. Muhammed'in tesis ettiği toplumsal yapı, tüm insanlığın varmak istediği nihai noktadır. Onun öğretisi barış, huzur ve güven içinde hiç kimsenin hakkına tasallut edilmediği, herkesin dayanışma içinde ve kardeş olduğu, insanlığın asırlardır özlemini çektiği bir yaşama biçimidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA