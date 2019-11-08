08.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:30

Malatya Valisi Aydın Baruş, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyayı teşrif ettiği, Allah'ın affı ve merhametinin yeryüzüne sağanak olup yağdığı, günahlardan kurtuluşa vesile olan Mevlit Kandili'ni idrak etmenin engin mutluluk ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Sayısız hikmeti uhdesinde barındıran bu kutlu günde ve rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek saatlerde elleri semaya açarak yüce Allah'tan af ve mağfiret dilemek, manevi lezzetlerden doyasıya istifade etmek, muhtaçlara el uzatmak inananlar için ulvi bir vazife olduğunu aktaran Vali Baruş, "Muhterem Malatya halkımızın, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor ve bütün insanlığa Cenab-ı Allah'tan rahmet, mağfiret, bereket, sağlık ve esenlikler niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA